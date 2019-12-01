СМИ: главу секты задержали по делу убитого мальчика в Екатеринбурге

Сведений об участии сектантки в убийстве мальчика нет. По данным агентства, она пыталась в течение двух дней его «оживить». После этого тело ребенка закопали в лесопарке.

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Агентство выяснило некоторые детали ее допроса. На вопрос об образовании сектантка ответила, что является «учеником бога». Сообщить о месте жительства женщина якобы тоже не смогла и заявила, что «не живет в этом мире».

В 2012 году задержанной явилось некое «откровение», она организовала секту и вместе со своими «учениками» начала путешествовать по городам России и Белоруссии, утверждает Ura.ru.

В Сети женщина писала (сейчас она удалила свою страницу во «ВКонтакте») о том, что христианский рай — это на самом деле ад и призывала членов секты жестоко наказывать своих детей даже за мелкую провинность.

Тело убитого девятилетнего мальчика нашли 28 ноября в лесопарке в Екатеринбурге. Он погиб при жестоких обстоятельствах — перед смертью его били плетьми, а потом заткнули рот. По предварительной версии, как сообщили СМИ, рассматривается убийство на религиозной почве.