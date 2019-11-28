СМИ: главу Минздрава Ростовской области заподозрили в превышении полномочий и задержали

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Против нее возбудили уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ», — сказали агентству.

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По словам источника, сейчас следственными мероприятиями занимаются сотрудники ФСБ. Также отмечается, что в уголовном деле фигурируют и другие лица. Правоохранители работают по местам жительства высокопоставленных чиновников и сотрудников областного Минздрава.

При этом в пресс-службе министерства не стали комментировать информацию о задержании Быковской.

Татьяна Быковская стала министром здравоохранения Ростовской области 14 декабря 2004 года согласно указу губернатора. До этого она занимала должности первого заместителя исполнительного директора РОФОМСа и зам. главы администрации Багаевского района. Имеет медицинское, экономическое и юридическое образование.