СМИ: главу Минздрава Ростовской области заподозрили в превышении полномочий и задержали
«Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ», — сказали агентству.
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По словам источника, сейчас следственными мероприятиями занимаются сотрудники ФСБ. Также отмечается, что в уголовном деле фигурируют и другие лица. Правоохранители работают по местам жительства высокопоставленных чиновников и сотрудников областного Минздрава.
При этом в пресс-службе министерства не стали комментировать информацию о задержании Быковской.
Татьяна Быковская стала министром здравоохранения Ростовской области 14 декабря 2004 года согласно указу губернатора. До этого она занимала должности первого заместителя исполнительного директора РОФОМСа и зам. главы администрации Багаевского района. Имеет медицинское, экономическое и юридическое образование.