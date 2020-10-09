СМИ: главу архангельского Минобразования заподозрили в педофилии

Задержание, по данным местных СМИ, прошло в здании правительства Архангельской области. Полицейские появились там утром и увезли Гнедышева на служебной машине. Перед этим в кабинете уже бывшего чиновника прошли обыски.

Известно, что накануне чиновник написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Почему он появился на рабочем месте, не уточняется.

Архангельского экс-министра подозревают в том, что он вел переписку с двумя школьницами. Предположительно, Гнедышев их развращал и прислал ссылку на секс-видео.

По данным источника в региональном правительстве, чиновнику готовятся предъявить обвинение по двум статьям УК РФ — 135-й и 242-й. После обысков в кабинетах архангельского Минобразования изъяты жесткие диски, телефоны и компьютеры.