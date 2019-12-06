СМИ: глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался известными бизнесменом

Предполагаемый руководитель ОПГ, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, является известным в республике бизнесменом.

«Хасан Полонкоев — довольно известный в республике бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций», — сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах Ингушетии.

Ранее Следственный комитет объявил о пресечении деятельности организованной преступной группы, члены которой 12 января организовали нападение, а 2 ноября убили начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В ходе спецоперации был задержан Хасан Полонкоев, которого считают руководителем ОПГ.

Вероятного убийцу начальника Центра «Э» Ингушетии заочно арестовали Подробнее

Нападение на Эльджаркиевых произошло 2 ноября. В результате атаки неизвестных были убиты Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.

После убийства Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева. Правоохранители считают, что он покинул Москву 5 ноября и уехал в Дагестан.