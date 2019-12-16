СМИ: героиня статьи о жизни с героином скрылась от полиции

Анна Глазова, прославившаяся после интервью о жизни при употреблении героина, скрылась от органов правосудия. Девушка находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков.

«В октябре должно было начаться рассмотрение ее уголовного дела в Кузьминском суде Москвы. Однако она не явилась на заседание, ее местонахождение неизвестно. Сейчас решается вопрос об объявлении подсудимой в розыск», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

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В Кузьминском суде агентству подтвердили, что Глазова не явилась на заседание, его отложили до 25 декабря.

27-летнюю Анну Глазову задержали в Москве 31 января. При себе у девушки нашли прозрачную банку с героином массой 0,4 грамма. Глазову арестовали, но позже суд изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде. Девушка изменила имя и фамилию на Тэо Логос.

В декабре 2018 года издание «Батенька, да вы трансформер» опубликовало статью «Героин — собственность модели» с интервью Анной Глазовой. По мнению МВД, в статье содержалась информация, направленная на формирование положительного образа употребляющих наркотики.