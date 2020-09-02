СМИ: Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена

При этом политик вину не признает. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске, в тот же день его отправили в Москву. Следствие считает, что он замешан в убийствах и покушениях на предпринимателей в середине 2000-х годов.

В свое время дело было закрыто, но теперь его возобновили. Следователи провели новое расследование и нашли доказательства причастности бывшего главы Хабаровского края к убийству Зори. Его застрелили осенью 2004 года в Хабаровске. Тогда предприниматель и Фургал конфликтовали из-за дележки здания завода железобетонных изделий, считает следствие.

После того, как Фургала летом 2020 года отправили под стражу, президент Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Бывший чиновник находится в СИЗО, 1 сентября ему продлили срок нахождения под стражей до 9 декабря 2020 года.

Очередное заседание по делу должно пройти уже 3 сентября.