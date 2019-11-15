СМИ: экс-солистку «Маневров» и ее мать нашли мертвыми в московской квартире

В полицию с заявлением о пропаже женщин 14 ноября обратился дядя певицы. Он пояснил, что в последний раз беседовал с сестрой и племянницей в апреле. На протяжении последней недели он постоянно пытался дозвониться до родственниц, но телефоны оказались отключены. Когда он приехал к ним домой, дверь никто не открыл. Соседи заявили, что в последний раз они видели Надиру и ее мать только в июле этого года.

Прибывшие на место спасатели в присутствии полиции открыли дверь в квартиру. Тела певицы и ее матери нашли в ванной. При этом на шее Надиры оказалась накинута веревка. Судя по состоянию тел, они пролежали так несколько месяцев. По факту обнаружения трупов следователи назначили экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.

По словам родственника женщин, 44-летняя Надира постоянно жила со своей 67-летней матерью. Ранее она выступала в качестве солистки с рок-группой «Маневры». Коллектив прекратил свое существование в 2014 году, после чего Надира не имела постоянной работы.

Группа «Маневры» образовалась в Троицке. Сначала они выступали на разогреве группы «Мастер». Иногда их песни появлялись в эфире «Нашего радио». Две песни группы вышли на сборнике «Рок из подворотен».