СМИ: экс-партнер Фургала согласился на досудебное сотрудничество

По словам собеседника агентства, бизнесмен заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он дал признательные показания. Он рассказал следователям, что Фургал тоже был одним из организаторов убийства и покушения на предпринимателей Олега Булатова и Александра Смольского.

При этом источник отметил, что свою вину признал только Мистрюков. Все остальные подозреваемые так и не дали признательных показаний.

Другой собеседник агентства отметил, что показания на экс-губернатора дал бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин. Сейчас он находится под государственной защитой. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. Позже его отправили в Москву для разбирательств. По информации следствия, он имеет отношение к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2000-х годах. Сейчас бывший глава региона находится в СИЗО. Следственный комитет России подал в суд ходатайство о продлении срока ареста Фургала до 9 декабря.