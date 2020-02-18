СМИ: экс-министра экономики и гендиректора «Титановой долины» задержали по делу о взятке

Следователи задержали гендиректора Особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Его подозревают в получении крупной взятки. На этом деле попался и бывший зимминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, Кызласова и Шилиманова задержали в 17:30 17 февраля. При этом протокол о задержании на двое суток составили только к утру следующего дня.

«Подозревают в получении взятки, Шилиманова — в посредничестве при получении взятки», — цитирует собеседника агентство.

По словам источника, гендиректора «Титановой долины» продержали пять часов в автобусе перед составлением протокола. Второй фигурант дела провел это время в вестибюле здания регионального следственного управления СКР.

Собеседник агенства отметил, что Кызласову подкинули 2,5 миллиона рублей, из которых поддельными были все купюры, кроме суммы в 30 тысяч рублей. Советник гендиректора ОЭЗ сказал, что не может связаться с Кызласовым и не стал комментировать информацию о задержании. От комментариев отказались и в УФСБ Свердловской области.

Созданная в 2010 году «Титановая долина» принадлежит региональному правительству. Артемий Кызласов — гендиректор управляющей компании «долины». В 2019-м региональная Счетная палата заявила о нарушениях ОЭЗ, которые были связаны с тратами из бюджета. После этого начались различные проверки.

Шилиманов также проходит по делу пайщиков ЖСК «Бухта Квинс. Ранее фигурантом дела был бард Александр Новиков, но расследование по нему закрыли.