СМИ: экс-худрука Большого Сергея Филина ограбили в центре Москвы — видео
По данным «Известий», инцидент произошел рано утром в пятницу, 7 февраля. Филин припарковался на Комсомольском проспекте возле МДМ. Пока балетмейстер занимался своими делами, неизвестный разбил стекло его белого внедорожника Audi, схватил рюкзак и был таков. Балетмейстер сразу вызвал полицейских. Момент ограбления сняла камера наружного видеонаблюдения. Запись опубликовал Рен ТВ.
В сумке было около 200 тысяч рублей и лекарства, которые Филин постоянно пьет после нападения на него в 2013 году. По его словам, таблетки очень дорогие.
В январе 2013 года на Сергея Филина напали и плеснули ему в лицо серной кислотой. Полиция арестовала трех подозреваемых в нападении. солиста Большого театра Павла Дмитриченко и жителей Подмосковья Юрия Заруцкого и Андрея Липатова. Их признали виновными по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц» и отправили за решетку.