Бывший худрук Большого театра Сергей Филин лишился 200 тысяч рублей и дорогого лекарства. Он легкомысленно оставил свой рюкзак в машине возле Московского дворца молодежи, а сам пошел по делам. Когда балетмейстер вернулся к авто, то увидел разбитое стекло. А вот рюкзака внутри не было.

По данным «Известий», инцидент произошел рано утром в пятницу, 7 февраля. Филин припарковался на Комсомольском проспекте возле МДМ. Пока балетмейстер занимался своими делами, неизвестный разбил стекло его белого внедорожника Audi, схватил рюкзак и был таков. Балетмейстер сразу вызвал полицейских. Момент ограбления сняла камера наружного видеонаблюдения. Запись опубликовал Рен ТВ.

В сумке было около 200 тысяч рублей и лекарства, которые Филин постоянно пьет после нападения на него в 2013 году. По его словам, таблетки очень дорогие.

В январе 2013 года на Сергея Филина напали и плеснули ему в лицо серной кислотой. Полиция арестовала трех подозреваемых в нападении. солиста Большого театра Павла Дмитриченко и жителей Подмосковья Юрия Заруцкого и Андрея Липатова. Их признали виновными по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц» и отправили за решетку.