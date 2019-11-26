СМИ: экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу экс-губернатор якобы был отправлен в больницу с сердечным приступом и находился в критическом состоянии.

Мосгорсуд не стал менять приговор экс-главе Коми Гайзеру Подробнее

По информации источника, сегодня Гайзер должен был вернуться в больницу. Адвокат подсудимого Дарья Евменина отказалась комментировать информацию о госпитализации.

«Я оставлю это без комментариев, это связано с адвокатской тайной», — сказала представитель защиты, добавив, что «сотрудники „Лефортово“ проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».

В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Вячеславу Гайзеру, согласно которому он приговаривался к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве.