СМИ: экс-депутата заподозрили в попытке продать старые аппараты ИВЛ

Речь идет о технике «Фаза-5НР». По данным газеты, она долгое время хранилась на складах. Эксплуатировать ее не разрешено. В итоге аппараты купили за бесценок. Согласно материалам расследования, Гельжинес весной этого года решил заработать на коронавирусе. Будучи советником гендиректора ООО КПС, он сначала хотел продавать в интернете средства защиты и изучал вопрос на разных форумах.

На одном из них он познакомился с Игорем Бортниковым. Последний семь лет отсидел за грабеж, а сейчас пытался продавать медицинские маски. Однако этот бизнес у Гельжинеса и Бортникова не задался. По информации газеты, Гельжинес в итоге решил заработать на аппаратах ИВЛ.

«Вскоре он нашел в интернете объявление, из которого следовало, что со склада в Костроме продаются ИВЛ модели „Фаза-5НР“ в комплекте с наркозной приставкой „Фаза-5ПН“ и реанимационным блоком. Продавцом выступало местное ООО „Кострома-Медико“», — написало издание.

Предприниматели решили закупать аппараты по пять тысяч каждый. Такая цена объяснялась тем, что приборы были устаревшие. Речь идет о модели, которую начали делать в 1994 году. Самый старый аппарат выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах. Кроме того, у медтехники не было нужной документации для ее дальнейшей эксплуатации.

Однако это не смутило экс-депутата и его компаньона. Они решили приобрести 800 аппаратов ИВЛ. Первую партию из 285 приборов доставили в село Новохаритоново Раменского района Московской области и оставили на пустом складе гжельского завода «Электроизолятор». После этого предприниматели разместили в Сети объявление о продаже, но бизнес не пошел.

24 апреля под видом покупателя на склад приехал оперативник подмосковного ОБЭПиК. Он записал разговор. В нем продавцы подтвердили, что нужного разрешения на использование у них нет. Но они могут его оформить за две тысячи рублей. После этого полиция приехала на место и задержала торговцев.

По данным газеты, мужчинам предъявили обвинение в покушении на мошенничество, и суд санкционировал арест. Валерий Гельжинес пока остается в статусе подозреваемого.

«Аппараты ИВЛ приобретены у Росрезерва, находятся в рабочем состоянии, что подтвердили метрологические исследования, так что никакого состава преступления в этой истории нет», — заявил газете адвокат экс-депутата Владимир Жеребенков.