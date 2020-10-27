СМИ: два человека погибли при перестрелке с участием силовиков в Чечне

Перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов устроили в Чечне. В результате погибли два человека, один из которых был силовиком. Об этом сообщили источники «360», РИА «Новости» и ТАСС.

«Перестрелка произошла рядом с одним из кафе в Ачхой-Мартане с участием сотрудников правоохранительных органов. Погибли два человека, среди них один сотрудник силовых структур региона, второй — гражданский, который пытался унять конфликт», — рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах республики.

Собеседник агентства добавил, что, согласно предварительной информации, ранения получили три человека. Источник ТАСС уточнил, что в перестрелке участвовали сотрудники СОБР и ОМОН. Одним из пострадавших оказался боец Росгвардии.

В результате конфликта убиты двое и ранены трое, уточнил собеседник «360».

Сейчас точное количество пострадавших устанавливается. На месте продолжают работать специалисты следственно-оперативной группы.