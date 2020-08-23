СМИ: девочка погибла во время игры с друзьями в Уфе. Ее тело выбросили в реку

22 августа девочка не пришла с прогулки домой и ее мама забила тревогу. Собеседник рассказал ГТРК, что ее тело нашли прохожие в уфимской Черниковке.

По предварительным данным, ребенку передавили сонную артерию во время игры. Друзья испугались и выбросили ее тело в местную речку. В убийстве подозревают 13-летнего мальчика. Сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят с ним следственные действия.