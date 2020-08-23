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    23 августа 2020, 16:34

    СМИ: девочка погибла во время игры с друзьями в Уфе. Ее тело выбросили в реку

    Андрей Иванов

    Восьмилетняя девочка погибла во время игры со сверстниками в уфимском районе Черниковка. Испугавшись, друзья попытались избавиться от тела и выбросили его в местную реку. Об этом сообщила ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    22 августа девочка не пришла с прогулки домой и ее мама забила тревогу. Собеседник рассказал ГТРК, что ее тело нашли прохожие в уфимской Черниковке.

    По предварительным данным, ребенку передавили сонную артерию во время игры. Друзья испугались и выбросили ее тело в местную речку. В убийстве подозревают 13-летнего мальчика. Сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят с ним следственные действия.

    Новости SMI.FM