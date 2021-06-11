СМИ: дело банды Цапков о вымогательстве прекратили

Следователи закрыли уголовное дело банды Цапков о вымогательстве. Сотрудники СК не выявили факта преступления из-за срока давности. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дело в отношении Стришней, Стришнего, Алексеева, Цеповяза, Цапка и Стрельцова прекращено за отсутствием события преступления по данной статье», — приводит агентство слова собеседника.

В марте уголовное дело вернули следователю без обвинительного заключения.

Обвинения в вымогательстве на сумму около 70 миллионов рублей Стришней и другим фигурантам предъявил Александр Исюк в 2019 году. В начале апреля 2021 года адвокат Исюка Генрих Хачатуров рассказал «360», что суд в Краснодарском крае оставил в силе решение о взыскании с Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней 140 миллионов рублей по этому делу.

Тогда же приставы приехали в ООО «Слава Кубани», директором которого является Стришняя, чтобы взыскать долг. В тот момент женщина находилась под домашним арестом.

В 2010 году бандиты из Кущевской ОПГ убили 12 человек в доме местного фермера. Это преступление стало одним из самых резонансных в истории современной России.