СМИ: члена банды Цапков задержали в Кущевской за попытку изнасилования

Полицейские задержали самого молодого члена банды Цапков — 25-летнего Игоря Майданюка — по подозрению в изнасиловании 53-летней женщины. У мужчины три судимости. Он освободился в 2019 году.

«Его подозревают в изнасиловании 53-летней женщины, причем скрутили его прямо у нее дома», — рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что в станице Кущевской сейчас действует режим строгой самоизоляции. По улицам ходят усиленные патрули. Именно полицейские услышали крики в одном из домов. Стражи порядка поспешили туда и застукали злоумышленника, который не успел изнасиловать свою жертву. Помощь пришла вовремя.

Майданюка задержали и составили на него административный протокол за нарушение самоизоляции, однако скоро заведут и уголовное дело. В послужном списке задержанного хранение наркотиков, угон, избиение и другие преступления.

После массового убийства в доме кущевского фермера полицейские задержали тогда еще 16-летнего Майданюка. Следствие выяснило, что в этом преступлении он был не замешан, а в банде Цапков состоял «на подхвате».

Бандиты из Кущевской ОПГ в 2010 году убили 12 человек в доме местного фермера. Это преступление стало одним из самых резонансных в истории современной России.

В начале марта одному из осужденных по делу банды Цапков Вячеславу Цеповязу предъявили новое обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.