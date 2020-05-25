СМИ: число пострадавших при стрельбе в ЖК «Ясный» возросло до двух

«По имеющимся на утро понедельника данным, в больнице с огнестрельными ранениями после перестрелки находятся два человека», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что, предположительно, в них стреляли из охотничьего оружия. Источник добавил, что всего восемь человек задержали из-за конфликта рядом с Каширским шоссе. Сейчас органы проверяют причастность этих людей к перестрелке.

Ранее СМИ писали, что один из участников потасовки — боец ММА Джамбулат Балиев. Он выступает в среднем весе. Всего за последние годы он провел шесть боев, два из которых выиграл.

Вечером 24 мая на автостоянке рядом с ЖК «Ясный» раздались выстрелы. По предварительным данным, у участников конфликта были при себе травматические пистолеты и охотничьи ружья. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Столичная полиция объявила план «Перехват». Позже удалось задержать несколько человек, в том числе и одного раненого.

Следователи открыли уголовное дело о покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве.