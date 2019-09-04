  • СМИ: черные риэлторы 2 недели пытали москвичку, чтобы забрать у нее квартиру

    04 сентября 2019, 10:48

    Андрей Иванов

    Преступники похитили женщину в Москве и пытками пытались добиться переоформления квартиры. Жертве удалось убежать от черных риелторов.
    СМИ: черные риэлторы 2 недели пытали москвичку, чтобы забрать у нее квартиру

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    Как сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 1 сентября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что около двух недель назад (точнее она сказать не смогла) во дворе дома ее похитили неизвестные — насильно усадили в машину, увезли в неизвестном направлении.

    Потерпевшую удерживали в квартире, избивали и требовали переоформить недвижимость. В какой-то момент женщина осталась одна и смогла сбежать от своих мучителей.

    По данным сайта, она указала полицейским адрес, где ее пытали. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать одного из предполагаемых преступников — 44-летнего уроженца Таджикистана.

    Полиция продолжает расследование этого дела и поиски других участников преступной группы черных риелторов.