СМИ: челябинец готовил вооруженное нападение на кинотеатр

Он не успел осуществить свой план, так как его задержали силовики и изъяли оружие. В доме парня нашли бейсбольную биту и три ножа. О своих планах молодой человек писал в социальных сетях.

«По предварительным данным, он готовился устроить массовое убийство посетителей кинотеатра во время демонстрации фильма ужасов», — рассказал источник в правоохранительных органах.