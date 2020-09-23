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    23 сентября 2020, 18:39

    СМИ: челябинец готовил вооруженное нападение на кинотеатр

    Дарья Морозова

    Молодой человек из Челябинска готовил вооруженной нападение с массовым убийством в кинотеатре города. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он не успел осуществить свой план, так как его задержали силовики и изъяли оружие. В доме парня нашли бейсбольную биту и три ножа. О своих планах молодой человек писал в социальных сетях.

    «По предварительным данным, он готовился устроить массовое убийство посетителей кинотеатра во время демонстрации фильма ужасов», — рассказал источник в правоохранительных органах.

    Новости SMI.FM