    15 мая 2020, 18:22

    СМИ: бывший чиновник из ХМАО пойдет под суд за двойное убийство

    Алена Макаренко

    Завершено расследование двойного убийства, которое произошло в Ханты-Мансийске 30 мая 2019 года. Под суд пойдет бывший сотрудник аппарата губернатора Югры Денис Ососов, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

    Мужчина находится под арестом. Его обвиняют по статье «Убийство двух лиц». Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

    Следственный комитет завершил расследование двойного убийства, информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. В конце мая прошлого года 43-летний местный житель расстрелял бывшую жену и тестя. По данным источника издания, обвиняемый — Денис Ососов.

    По данным следствия, мужчина пришел в дом бывшей супруги. Там его встретил бывший тесть и попросил уйти. В ответ на это злоумышленник дважды выстрелил из карабина в 58-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. После чего обвиняемый прошел в комнату, в которой пыталась спрятаться бывшая жена. Однако злоумышленник нашел ее и два раза открыл огонь из карабина.

    По версии следствия, мужчина пошел на убийство из-за того, что бывшая супруга собиралась переехать с детьми в другой регион.

    «Тридцатого мая прошлого года в семье Ососова действительно произошла такая трагедия. Речь идет именно о нем», — сообщил источник.