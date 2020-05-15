СМИ: бывший чиновник из ХМАО пойдет под суд за двойное убийство

Мужчина находится под арестом. Его обвиняют по статье «Убийство двух лиц». Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет завершил расследование двойного убийства, информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. В конце мая прошлого года 43-летний местный житель расстрелял бывшую жену и тестя. По данным источника издания, обвиняемый — Денис Ососов.

По данным следствия, мужчина пришел в дом бывшей супруги. Там его встретил бывший тесть и попросил уйти. В ответ на это злоумышленник дважды выстрелил из карабина в 58-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. После чего обвиняемый прошел в комнату, в которой пыталась спрятаться бывшая жена. Однако злоумышленник нашел ее и два раза открыл огонь из карабина.

По версии следствия, мужчина пошел на убийство из-за того, что бывшая супруга собиралась переехать с детьми в другой регион.

«Тридцатого мая прошлого года в семье Ососова действительно произошла такая трагедия. Речь идет именно о нем», — сообщил источник.