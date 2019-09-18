СМИ: бриллианты на десятки миллионов пропали из церкви в Зауралье после пожара

Столетняя церковь сгорела дотла в Зауралье. Ее чудотворная икона уцелела Подробнее

После пожара на месте не нашли ни одного бриллианта из оклада. По словам собеседника агентства, следователь прибудет на следующей неделе. Он выяснит, могли ли драгоценные камни сгореть при температуре горения деревянного здания.

Оклад иконы, которая пострадала при пожаре, содержал драгоценные камни на 24 карата. Их стоимость оценивается в 24 миллиона рублей.

По данным агентства, на воздухе бриллиант может сгорать при температуре 850—1000 градусов. Температура горения дерева в печи варьируется от 500 до 1000 градусов в зависимости от сорта древесины.

Пожар в Свято-Казанском мужском монастыре произошел в начале июля. Храм, где находилась чудотворная Божьей Матери, спасти не удалось. Однако главная достопримечательность для верующих — чудотворная Чимеевская икона Божией Матери — смогла выжить уже во второй раз. По словам зауральского мецената Сергея Муратова, икону почти восстановили.