СМИ: блогера Reeflay отправят на психиатрическую экспертизу

Следствие отправит блогера Стаса Решетникова (Reeflay) на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Во время его прямого эфира умерла девушка.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, во время следственных действий следователи нашли и забрали важные для расследования дела документы, данные с мобильного телефона, сведения с компьютера и флеш-накопителей.

«Дело может пополниться новыми эпизодами, назначена доследственная проверка», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что судмедэксперты должны будут оценить психологическое состояние обвиняемого. В частности, речь идет о моменте преступления. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, впереди ряд экспертиз.

Решетников вел прямой эфир из своего дома утром 2 декабря. Зрители видели девушку по имени Валентина, лежащую на полу без сознания. Позже блогер перенес ее на диван и попробовал привести в чувства, но она уже была мертва.

Тогда молодой человек вызвал скорую помощь и полицию. До их приезда он продолжал онлайн-трансляцию. Reeflay отрицает свою вину в смерти знакомой. По его словам, она принимала наркотики.

Однако спустя два дня после произошедшего Раменский суд Московской области арестовал Решетникова до 3 февраля. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. YouTube удалил записи трансляции блогера и его аккаунт.