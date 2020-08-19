СМИ: блогера Пыжа арестовали из-за «слива» данных о московском метро Украине

«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ», — заявил собеседник агентства.

Вся эта информация является гостайной. Источник уточнил, что правоохранительные органы начали следить за блогером давно. Специалисты в Тверской области сейчас проводят экспертизу изъятых документов. Исследование должно пролить свет на то, была ли в сведениях гостайна.

Сначала появлялись данные, что дело завели из-за перевозимых Пыжом на флеш-картах документов. Якобы секретные сведения он хотел использовать для своего блога.

Другой источник агентства ранее говорил, что документы связаны с российским транспортом, а информация содержит гриф «секретно». Собеседник отмечал, что сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.

Адвокат Пыжа Алексей Хальзов в комментарии агентству сообщил, что дело не связано с YouTube-каналом блогера Urbanturizm. Там он рассказывал о заброшенных объектах.

Мещанский суд арестовал Андрея Пыжа и заключил под стражу как минимум до 5 октября. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.