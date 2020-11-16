СМИ: блогера из Хабаровского края заподозрили в убийстве

Сначала об этом написали в соцсетях. В публикациях говорится, что Панов в ночь на 14 ноября пыталась разогнать громкую компании в своем подъезде на улице Аллея Труда в доме № 60/2. Якобы 27-летний Панов, чтобы утихомирить балагуров использовал газовый баллончик. Однако за этого его избили. Тогда он, по версии следствия, принес из дома травматический пистолет и выстрелил в одного тусовщиков.

«Обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине. Потерпевший скончался на месте», — сказано на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ведомство не назвало имя задержанного, но источник ТАСС утверждает, что это Панов. В отношении молодого человека открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.