Бизнесмена из Бугульмы застрелили около ресторана. Два года назад он убил грабителей в своем доме

Раненого предпринимателя доставили в Бугульминскую центральную республиканскую больницу, где он скончался. Информацию о смерти в больнице мужчины с огнестрельным ранением подтвердили источники в медицинских кругах. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что убийство произошло около ресторана «Аристократ». На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.

По предварительным данным, подозреваемого в убийстве предпринимателя задержали. Он пытался скрыться, но его быстро поймали. Оружие, из которого он стрелял, изъяли.

Как сообщила Baza, подозреваемого зовут Араик Мирзонян. Правоохранители задержали его на улице Нефтяников. В момент убийства рядом с Деданиным стоял прохожий, который стал свидетелем. Киллер направлял оружие и на него, но так и не выстрелил.

Евгений Деданин стал известен после того, как в сентябре 2018 года отбился от грабителей в собственном доме. Двое неизвестных с пистолетом напали на него в гараже. Его положили на пол и связали руки за спиной при помощи стяжки. Так же они поступили с женой предпринимателя и его гостем.

Когда Деданина вели к камерам наблюдения, чтобы он стер записи, бизнесмен освободился. Он успел добежать до кухни, где схватил два ножа. Он нанес грабителям смертельные ранения.

Следователи завели против Деданина уголовное дело об убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Но прокуратура пришла к выводу, что преступления предприниматель не совершал. В итоге дело закрыли.

Организатором нападения на дом предпринимателя суд признал фитнес-инструктора Андрея Климанова. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Сам он своей вины не признал.