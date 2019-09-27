СМИ: бизнесмена Алексея Громова расстреляли на обочине под Рязанью

По данным следствия, мужчину 1980 года рождения застрелили в собственной машине на дороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка. Ему выстрелили в голову и туловище.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Проверяются версии произошедшего. Предполагается, что убийство связано с его коммерческой деятельностью.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, убитым оказался директор компании-перевозчика «Рязаньтрансавто», известный в Рязанской области бизнесмен Алексей Громов. Его компания считается одним из наиболее крупных перевозчиков Рязани.