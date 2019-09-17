СМИ: башкирского инспектора уволили за продажу «красивых» госномеров
Сотрудника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД МВД по Башкирии уволили из органов внутренних дел. Его обвинили в получение взятки за выдачу «красивых» госномеров. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД.
По результатам служебной проверки стало известно, что инспектор вносил в базу ведомства фиктивную информацию о регистрационных действиях. Затем он продавал в Сети владельцам автомобилей престижных марок государственные регистрационные знаки, подлежащие утилизации. Таким образом он незаконно получил 100 тысяч рублей.
Правоохранители установили три таких эпизода. В отношении инспектора возбудили уголовные дела о получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий.