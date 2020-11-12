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    12 ноября 2020, 16:20

    СМИ: барельеф маршала Жукова украли из Одесской киностудии

    Дарья Морозова

    Ограбили Одесскую киностудию. Украден барельеф маршала Георгия Жукова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
    СМИ: барельеф маршала Жукова украли из Одесской киностудии

    По данным портала «Русская планета», задержаны трое подозреваемых. Мотивы их поступка пока не известны. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего инцидента.

    Ранее трое неизвестных похитили шесть с половиной миллиона долларов из здания таможни в немецком городе Эммерих.

    Злоумышленники пробрались в подвал здания с помощью буровой установки. Один из очевидцев смог сфотографировать человека, который находился возле входа.

    Правоохранители разыскивают злоумышленников. Тем, кто поможет следствию предлагается награда в размере сто тысяч евро.

    Также два вооруженных ограбления компаний для микрозаймов произошло в Миассе (Челябинская область). 1 октября в финансовую организацию под видом клиента пришел мужчина в красной кепке, медицинской маске и очках. Они забрал у сотрудницы компании 30 тысяч рублей, пригрозив ей ножом. Отмечается, что аналогичное ограбление произошло в городе на прошлой неделе. Возбуждены уголовные дела.