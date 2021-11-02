СМИ: арестовали бывшего хозяина крупнейшего подрядчика РЖД «Спецтрансстрой»

Бывшего хозяина крупнейшего подрядчика РЖД «Спецтрансстрой» и экс-замглаву Минстроя Юрия Рейльяна на прошлой неделе арестовали. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Рейльяну. Позже СМИ эту информацию подтвердил источник в силовых структурах.

Он же рассказал журналистам, что началось следствие. Бизнесмена задержали и доставили в Иркутск, где действия продолжились. Эту же информацию подтвердил еще один собеседник издания, знакомый с делом. С самим Рейльяном у СМИ связаться не получается, потому что его телефон отключен.

Компании, принадлежащие Рейльяну, работали на РЖД. Их сотрудники занимались строительством Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Согласно сведениям СПАРК, всего между РЖД и «Спецтрансстроем» было заключено контрактов более чем на 100 миллиардов рублей.

Осенью 2019 года Юрий Рейльян передал свою компанию бывшему первому заместителю генерального директора «РЖД-Строй» Евгению Куманцову. Позже одна из дочерних компаний «Спецтрансстроя» попала под наблюдение, с февраля организация признана банкротом.