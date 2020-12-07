СМИ: алтайский депутат расстрелял бывшую жену и ее любовника

По данным СУ СК РФ по региону, ночью с 4 на 5 декабря в селе Соузга Майминского района мужчина с зарегистрированным охотничьим оружием пришел к экс-супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. Было, как минимум, десять выстрелов. Пострадавшие от полученных ранений скончались на месте.

Источник «Новостей Горного Алтая» утверждает, что незадолго до убийства мужчина избил любовника бывшей жены. Тот обратился в полицию, но правоохранители не успели разобраться в случившемся.

После расстрела двух человек подозреваемый пытался покончить с собой. Его экстренно госпитализировали в республиканскую больницу. По данным портала «Тайга.инфо», он находится в реанимации. Жизненно важные органы не задеты.

Уголовное дело заведено по статье УК РФ «Убийство двух лиц». Сейчас идут следственные действия. Идет сбор информации о случившемся, а также проверяется эффективность работы органов системы профилактики преступлений.