СМИ: актер из «Трех мушкетеров» напал с ножом на двух людей в Петербурге

По данным сайта «Утро.ру», пострадавшими оказались два азербайджанца. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В квартире Круглова нашли целый склад разного раритетного оружия: 92 шпаги, пистолет, похожий на «Маузер» и два исторических мушкета. Уточняется, что он занимается исторической реконструкцией и фехтования.

Знакомые актера уверены, что он не мог напасть первым, так как никогда не был агрессивным человеком.

«Мы уверены, что нападения не было. Может быть, это все инсценировано потерпевшими», — рассказал один из них.