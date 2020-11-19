СМИ: актер из «Трех мушкетеров» напал с ножом на двух людей в Петербурге
На актера, который играл в «Трех мушкетерах», Дмитрия Круглова заявили в полицию. Он, предположительно, ранил ножом двух человек в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным сайта «Утро.ру», пострадавшими оказались два азербайджанца. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В квартире Круглова нашли целый склад разного раритетного оружия: 92 шпаги, пистолет, похожий на «Маузер» и два исторических мушкета. Уточняется, что он занимается исторической реконструкцией и фехтования.
Знакомые актера уверены, что он не мог напасть первым, так как никогда не был агрессивным человеком.
«Мы уверены, что нападения не было. Может быть, это все инсценировано потерпевшими», — рассказал один из них.