СМИ: 16-летняя москвичка заявила, что ее держали в квартире несколько дней и насиловали

Пострадавшая пришла в ближайшую стоматологическую клинику и рассказала врачам, что несколько парней ее удерживали в квартире три дня. Она заявила, что подвергалась насилию. Подростку удалось сбежать от злоумышленников. По словам источников канала, девушка забежала в стоматологию и рассказала, что с ней случилось.

На данный момент следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что жертва маньяка Виктора Мохова рассказала в интервью о времени своего вынужденного заключения в его бункере. Екатерина Мартынова и ее подруга четыре года провели взаперти. Мужчина их не выпускал и насиловал, пока девушкам чудом не удалось сбежать.