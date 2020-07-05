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    05 июля 2020, 17:54

    СМИ: 16-летняя москвичка заявила, что ее держали в квартире несколько дней и насиловали

    Александра Каширина

    В столице госпитализировали 16-летнюю девушку, которую, по ее словам, насильно удерживали в квартире и насиловали. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

    Пострадавшая пришла в ближайшую стоматологическую клинику и рассказала врачам, что несколько парней ее удерживали в квартире три дня. Она заявила, что подвергалась насилию. Подростку удалось сбежать от злоумышленников. По словам источников канала, девушка забежала в стоматологию и рассказала, что с ней случилось.

    На данный момент следователи проводят проверку.

    Ранее сообщалось, что жертва маньяка Виктора Мохова рассказала в интервью о времени своего вынужденного заключения в его бункере. Екатерина Мартынова и ее подруга четыре года провели взаперти. Мужчина их не выпускал и насиловал, пока девушкам чудом не удалось сбежать.