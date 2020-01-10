Смертный приговор вынесли убийцам учительницы в Белоруссии

«Коллегия по уголовным дела Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух обвиняемых в убийстве учительницы в Черикове», — написала Ляскова в своем Facebook.

Правозащитный центр «Весна» также разместил информацию об этом на своем сайте: «вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома». Центр уточнил, что решение суда обжалуют.

Как сообщила газета «Известия», преступление братья совершили в апреле 2019 года. Им было 18 и 20 лет. В ходе застолья молодые люди вспомнили, что живущая по соседству учительница пожаловалась в правоохранительные органы на их сестру из-за плохого выполнения родительских обязанностей. В результате семью признали неблагополучной и поставили на учет.

Придя в дом к потерпевшей, мужчины избили ее, а также нанесли множественные ножевые ранения, из-за которых женщина скончалась. Убийцы вынесли из дома технику и продукты питания, а затем подожгли строение.

Напомним, что Белоруссия является единственной страной в Европе, где на данный момент используется смертная казнь.За ее сохранение в 1996 году проголосовали почти 80,5% жителей.