Смертника ИГ задержали в России

Смертник террористической группировки «Исламское государство»*, планировавший самоподрыв в Индии, задержан в России. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации, передало РИА «Новости».

«На территории России выявлен и задержан <…> выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — сообщили в ФСБ.

Сообщается, что его в качестве смертника завербовал один из главарей ИГ* в Турции. Будущего террориста обрабатывали дистанционно через Telegram и на личных встречах в Стамбуле. В результате он дал «присягу на верность» амиру «Исламского государства»*. Ему было поручено выехать на территорию России, оформить документы и вылететь в Индию для совершения теракта.

Ранее турецкий министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что Финляндия и Швеция пока не выдали Турции ни одного человека, причастного к террористической деятельности. Финляндия и Швеция в мае подали заявки на вступление в состав НАТО, однако их членство заблокировала Турция, потребовав выдать лиц, обвиняемых в терроризме.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.