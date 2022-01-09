«Точно не молоко пьют». Житель Красноярского края упрекнул врачей в смерти отца

Пациент больницы в городе Лесосибирск Красноярского края умер после пяти перенесенных операций. Его сын Эдуард рассказал «Газете.ru», что врачи в рабочее время устроили новогодний корпоратив и, возможно, употребляли спиртные напитки вместо наблюдения за его отцом.

Ранее видео из отделения реаниматологии опубликовал Telegram-канал Mash Kras. По словам Эдуарда, его сумела снять его мама, вдова покойного мужчины. На кадрах видно, как врачи сидят за общим столом.

«Они там точно не молоко пьют, по-моему. Это было 5 января в реаниматологии. Это ординаторская, где они сидят. Анестезиолога видно хорошо, остальные все медсестры, как я понял», — заявил Эдуард.

По его словам, видео было снято около 11 часов вечера. Сын считает, что врачи не должны так вести себя на работе.

«Вот они так за ним наблюдали, когда он в коме находился», — заявил Эдуард. Он добавил, что семья обратилась в прокуратуру, но в ведомстве посоветовали приходить, когда начнется рабочая неделя.

Региональный Минздрав сообщил изданию «Подъем», что смерть пациента и корпоратив не связаны друг с другом, но пообещал провести проверку.