Житель Оренбургской области до смерти избил знакомую

Житель села Усакла Грачевского района Оренбургской области до смерти избил свою знакомую. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Orenday.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины. В результате задержали 38-летнюю знакомую погибшей. Следователи выяснили, что между людьми завязалась ссора, и злоумышленник избил женщину руками, ногами, а также подручными бытовыми предметами. От полученных травм она скончалась на месте.