Отравленный ядом от тараканов воздух стал причиной смерти детей в Крыму

Следователи выяснили, что местный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже жилого дома. Он решил провести дезинфекцию, чтобы избавиться от насекомых и приобрел специальный препарат, который передал знакомому.

Тот разложил таблетки по помещению и закрыл дверь. От взаимодействия с воздухом распространялся ядовитый газ, который через вентиляционные открытия в перекрытиях проник в квартиру на втором этаже.

Испарениями отравились мать и трое детей. Самый младший скончался еще до приезда медиков, а старшая девочка умерла в больнице.

По мнению следователей, арендодатель прекрасно знал, что помещение не изолировано от остального дома, но при этом использовал ядовитые вещества. Против предпринимателя и его знакомого завели уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности отравление и смерть людей».

Свою вину мужчины полностью признали. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.