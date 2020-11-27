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    27 ноября 2020, 01:43

    Отравленный ядом от тараканов воздух стал причиной смерти детей в Крыму

    Анатолий Минкин

    Крымские следователи установили причину загадочной смерти двоих детей в Симферополе в прошлом году. Разложенные между перекрытиями таблетки от тараканов отравили воздух, который привел к смерти десятимесячного мальчика и восьмилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

    Следователи выяснили, что местный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже жилого дома. Он решил провести дезинфекцию, чтобы избавиться от насекомых и приобрел специальный препарат, который передал знакомому.

    Тот разложил таблетки по помещению и закрыл дверь. От взаимодействия с воздухом распространялся ядовитый газ, который через вентиляционные открытия в перекрытиях проник в квартиру на втором этаже.

    Испарениями отравились мать и трое детей. Самый младший скончался еще до приезда медиков, а старшая девочка умерла в больнице.

    По мнению следователей, арендодатель прекрасно знал, что помещение не изолировано от остального дома, но при этом использовал ядовитые вещества. Против предпринимателя и его знакомого завели уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности отравление и смерть людей».

    Свою вину мужчины полностью признали. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.