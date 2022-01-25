Смертельная драка с поножовщиной возле кафе в Башкирии попала на видео

В башкирском Баймаке двое местных жителей устроили драку с поножовщиной возле кафе, в результате которой скончался мужчина, пытавшийся их разнять. Потасовку зафиксировали камеры наблюдения, видео появилось в распоряжении «360».

Конфликт произошел во вторник ночью возле кафе «Зуфар» на Стахановской улице. На записи видно, как к мужчине, который стоит возле входа в заведение, подбегает его оппонент, между ними завязывается драка. Еще один мужчина, вышедший из кафе, пытается их разнять. У одного из них был нож. Он порезал обоих, после чего вернулся обратно в кафе. На кадрах можно увидеть, как мужчина, который пытался разнять дерущихся, падает на землю. Той же ночью его доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. Второй тоже получил ножевые ранения, но выжил.

По данным источника «360», погибший при драке мужчина утром в понедельник звонил в полицию и жаловался, что в кафе «Зуфар» его отказываются обслуживать и тем самым нарушают его конституционные права. Также известно, что погибшему было 49 лет, второму пострадавшему — 35, а подозреваемому — 28, его разыскивают.

Ранее в Татарстане мужчина после свадьбы убил жену, ее сестру, а затем покончил с собой, писала «Газета.ru». А в Омской области ранее два подростка сознались в тройном убийстве, передавал RT.