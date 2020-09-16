СК заявил, что смерть Марцинкевича не носит криминальный характер

Следственный Комитет России по Челябинской области на данный момент не видит состава преступления в смерти одного из лидеров националистического движения Максима Марцинкевича в СИЗО-3.

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», — отметили в пресс-службе ведомства. Ее цитирует ТАСС.

В СК при этом указали, что сейчас идет процессуальная проверка по факту смерти. Опрашиваются свидетели, назначена необходимая экспертиза.

«Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный», — заявили в пресс-службе.

Марцинкевич, которого также знали как Тесак, содержался в челябинском СИЗО по обвинению в 2018 году в разбое и хулиганстве. Подсудимый был также известен как неонацист, автор проектов вроде «Оккупай-педофиляй». Его приговорили к тюремному заключению на 10 лет. Сегодня тело мужчины обнаружили в одной из камер вместе с предсмертной запиской.