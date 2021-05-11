Слушание по делу стримера Mellstroy об избиении модели продолжится. Прямая трансляция

Судебное заседания по делу видеоблогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, продолжится 5 мая, с 11:00. Дело рассмотрит мировой суд Пресненского района в Москве. «360» ведет трансляцию от здания суда.

Следствие считает, что Mellstroy избил девушку во время прямого эфира в соцсетях. Стримера обвинили в побоях — это статья 116 Уголовного кодекса. Она предусматривает до двух лет тюрьмы, штраф, ограничения свободы или обязательные работы.

Скандальный стрим вели из апартаментов на Пресненской набережной. Прямо перед камерой Mellstroy резко схватил сидевшую рядом девушку за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Кроме того, он публично оскорблял потерпевшую, а потом пригрозил дальнейшим насилием. Участнице съемки позднее были диагностированы сотрясение мозга и ушибы.

После первого заседания суда Бурим в общении с журналистами отшучивался и утверждал, что пришел по делу о штрафе. Mellstroy добавил, что зарабатывает по 20 миллионов рублей в день, но не собирается платить 10 миллионов, которые от него потребовала пострадавшая девушка.

Это второе громкое дело о треш-стримах, которое в этом году рассматривает российский суд. Блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, 28 апреля отправили колонию строгого режима на шесть лет за смерть подруги в прямом эфире. Дело Reeflay может повлиять на другие похожие дела, включая ситуацию с Mellstroy.