Эксклюзив 11 сентября 2023, 15:00 Слухи о несработавшей тревожной кнопке в ростовской школе при нападении девятиклассника опровергли Управление образования: тревожная кнопка сработала в школе хутора Красный Десант РИА «Новости»

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Все службы справились с ситуацией в хуторе Красный Десант Ростовской области при попытке нападения девятиклассника на школу. В частности, в учебном заведении сработала тревожная кнопка. Об этом «360» заявил начальник управления образования администрации Неклиновского района региона Владимир Пегушин.

«Не знаю, откуда у вас такая информация. Все сработало в штатном режиме», — подчеркнул он.

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Так Пегушин опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что вахтер в школе попытался нажать тревожную кнопку, но та не сработала.

«С нашим учеником сегодня произошла беда. Мы пока не понимаем, в каком он был состоянии», — сказал представитель управления образования.

По его словам, поведение школьника было вызвано болезнью.

«Он пришел в образовательную организацию, надев маску. На входе ему препятствовали вахтер и дежурный учитель, а когда он достал нож, оказал сопротивление, его выдворили за двери школы при помощи одного из дедушек, который привел ребенка в школу. Школа была закрыта, сработали все службы — МЧС, Росгвардия, полиция, пожарные», — уточнил Пегушин.

Дети в момент ЧП были на втором этаже. Некоторых из них потом забрали родители. Занятия в школе решили продолжить.

«С детками работает бригада наших психологов. Оказывается помощь, если она необходима», — добавил представитель местных властей.

Полиция и сотрудники Следственного комитета работают с задержанным. Пегушин уточнил, что мальчик живет с мамой, бабушкой и дедушкой. В каком состоянии сейчас находится школьник, он не рассказал.

Утром 11 сентября девятиклассник в хуторе Красный Десант пришел в школу с ножом. Он ранил четырех человек, прежде чем его задержали. Известно, что один из пострадавших — пенсионер. Мужчина получил пять ножевых ранений, его госпитализировали.