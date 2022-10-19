Случаи нелегальных продаж красноухих черепах участились около метро в Петербурге | 360°

Криминал 19 октября 2022, 13:04 Случаи нелегальных продаж красноухих черепах участились около метро в Петербурге

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Росприроднадзор по СЗФО Санкт-Петербурга предупредил горожан о том, что около станций метро в городе стали чаще появляться продавцы красноухих черепах. Они не предоставляют никаких документов на животных, сообщило издание «Петроград».

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Уточняется, что торговля животными должна проходить в предназначенных для этого местах. Кроме того, продавцы часто обманывают покупателей, обещая, что черепахи всегда будут маленького размера. Никаких документов, подтверждающих эту информацию, у них, как правило, нет.