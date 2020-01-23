Случаи изнасилования выявили в бурятском интернате. Арестован ученик

В Бурятии воспитанника коррекционной школы-интерната обвинили в изнасиловании двух учениц. Девочки учатся в той же школе. Молодой человек уже арестован.

Преступления, предположительно, совершил ученик Галтайской специальной (коррекционной) школы. Обвиняемому, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, уже исполнилось 18 лет.

Информация об изнасиловании несовершеннолетней поступила в правоохранительные органы в декабре 2019 года. После проверки против молодого человека возбудили два уголовных дела по статье «Изнасилование». Следствие выяснило, что в 2017 и 2018 годах воспитанник школы-интерната не раз надругался над несовершеннолетней ученицей. Летом 2018-го в лагере, куда выезжали дети, он изнасиловал еще одну девочку.

В СК заметили, что в интернате в последние годы «складывалась нездоровая обстановка». Среди воспитанников обычным делом были избиения, унижение более слабых детей, несовершеннолетние употребляли наркотики. Администрация ничего не знала, в итоге завели еще одно дело — о должностном преступлении.

Уголовные дела объединили в одно производство. Документы передали в отдел по расследованию особо важных дел СК.

Обвиняемый в изнасилованиях молодой человек сейчас под стражей.