Криминал 02 августа 2023, 06:56 «Словесный конфликт, переросший в драку». Полиция рассказала о ночной стрельбе в Балашихе Полиция занялась розыском участников драки со стрельбой в Балашихе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участников потасовки со стрельбой, которая произошла ночью в Балашихе, начали разыскивать. Пострадавшего госпитализировали, сообщила на сайте «МВД Медиа» пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ночью жильцы домов на улице Яганова услышали выстрелы. Вызов поступил в дежурную часть отдела полиции «Балашихинское».

Реклама

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошел словесный конфликт, переросший в драку», — сообщили правоохранители.

Один из участников потасовки выстрелил в оппонента из предмета, внешне схожего с травматическим оружием, а потом скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские начали розыск причастных к драке.

Участники перестрелки разбежались еще до приезда наряда, сообщили «360» очевидцы. По их словам, конфликт произошел между приезжими. Сначала молодые люди громко ругались, затем пустили в ход оружие — предположительно, газовый пистолет.