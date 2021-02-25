Сломавший руку школьнику житель Петербурга предстанет перед судом

Житель Санкт-Петербурга, который в начале декабря сломал руку школьнику, предстанет перед судом, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

Уточняется, что 36-летний уроженец Узбекистана вступился за своего 10-летнего ребенка, у которого на детской площадке завязалась драка с 11-летним подростком. Мужчина уронил мальчика на землю, в результате чего школьник получил перелом руки.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.