Сломавшего руку подростку в Петербурге мужчину арестовали

Иностранец Жаффар Ирназаров схватил 11-летнего мальчика, с которым повздорил его сын, за капюшон и штаны и бросил на землю. Ребенок сломал предплечье. Это произошло 5 декабря на детской площадке в Санкт-Петербурге.

Объединенная служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Ирназарова задержали и заключили под стражу. Его подозревают в преступлении по пункту «в» части второй статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего».

По версии следствия, он бросил мальчика на покрытие площадки с высоты своей груди. Врачи диагностировали пострадавшему ребенку «закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением».

Ирназаров — гражданин Узбекистана. У себя на родине он служил в МВД и сейчас находится на пенсии. Он наврал сотрудникам правоохранительных органов, что у него есть официальная работа и вину свою не признал. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.