«Сломал мне ногу»: жертва альфонса поделилась своей историей

Одна из жительниц Москвы познакомилась с мужчиной, оказавшимся альфонсом. Поклонник не только взял у нее деньги, но еще и жестоко избил, сломав девушке ногу. Теперь с ним разбираются сотрудники полиции.

Алексей Мельников с девушками не раз пользовался отработанной схемой. Он знакомился с потенциальной жертвой, приглашал на свидания и признавался в любви. Когда девушка отвечала взаимностью, он просил у нее крупную сумму денег, обещая вернуть. После очередного знакомства на альфонса написали заявление.

«Ему нужны были денежные средства, и он их взял, с этого момента у нас категорично испортились отношения. <…> В итоге он избил меня, и мне кажется, он тем самым хотел расправиться со мной, чтобы не отдавать мне деньги. <…> Он сначала мне сломал ногу, потом душил меня, стоял ногами на моей шее, со словами: „Умри“», — рассказала «360» девушка.

Медики зафиксировали перелом. В итоге молодым людям устроили очную ставку в отделе МВД по Ярославскому району. Девушка собирается добиться, чтобы на альфонса завели дело по статье об умышленном причинении среднего вреда здоровью. Сам подозреваемый отказался свидетельствовать против себя на очной ставке.