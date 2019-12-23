Слесаря-насильника задержали через сутки после преступления

24-летняя женщина пригласила в гости малознакомого мужчину. По словам девушки, около 4 часов утра молодой человек набросился на нее и изнасиловал, написало ИА Nation News.

Пострадавшая вызвала полицию. Прибывшие на место оперативники опросили девушку и, получив от нее заявление, начали оперативно-розыскные мероприятия.

Уже на следующее утро подозреваемого удалось задержать. Мужчину обнаружили в его собственной квартире. Нападавшим оказался 21-летний слесарь местного предприятия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.