Слесаря-монтажника задержали по подозрению в изнасиловании юрисконсульта

Слесаря-монтажника задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки, работающей юристом-консультантом в Санкт-Петербурге.

По информации представителей правопорядка, вечером 17 июля злоумышленник, применив физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей в ее квартире. В тот же день девушка сообщила о случившемся в полицию Кировского района Санкт-Петербурга, информирует ИА «Невские новости».

Заявительницу отвезли в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. После оказания необходимой помощи ее в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

В понедельник ночью, 3 августа, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. В настоящий момент он находится под стражей.