Слесарь сядет в тюрьму за убийство уборщицы в ЯНАО

Слесаря приговорили к семи годам тюрьмы за убийство уборщицы в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СК по региону.

По данным следствия, между ними возник конфликт. Оба были нетрезвы. В итоге слесарь избил уборщицу, после чего она скончалась.

Мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорли к семи годам тюрьмы.